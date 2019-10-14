В Румынии за оборот наркотиков на 1,5 млн евро задержали трёх молдаван (ВИДЕО)

В Румынии за оборот наркотиков на 1,5 млн евро задержали трёх молдаван (ВИДЕО)

Трое молдаван и один румын были задержаны в Румынии в рамках уголовного дела, возбужденного по факту незаконного оборота наркотиков, стоимость которых составляет 1,5 млн евро.

В ходе обысков, проводимых в рамках уголовного преследования, полицейские и прокуроры изъяли 20 кг героина и денежные средства. По факту оборота наркотиков в особо крупных размерах на международном уровне, возбуждено уголовное дело передаёт tv8.md.

– Предполагается, что члены преступной группировки доставляли героин в Румынию через транспортную компанию по маршруту Кишинёв-Стамбул. Наркотики продавали на территории Бухареста и соседних округов, – сообщает Управление по расследованию организованной преступности и терроризма Румынии.

Кроме того, в ходе обысков правоохранители изъяли денежные средства в размере 19 990 евро, 784 долларов, 2 125 турецких лир, 2 087 молдавских леев и 2 580 румынских леев.

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