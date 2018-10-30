В Румынии в двух квартирах жилого дома проживают тысячи молдаван

Румынское законодательство в некоторых случаях приводит к абсурдным ситуациям. Тысячи молдаван с двойным гражданством числятся жильцами одной квартиры в Румынии. Владельцы дома не несут ответственности за происходящее.

Так, в коммуне Мошна в Яссах официально зарегистрировано 6 800 жителей, пишет protv.md. Почти 4 тысячи населения – молдаване с двойным гражданством, из которых в одной квартире по бумагам проживают более 2500 человек. По факту по этому адресу жилплощадь арендует семья из трех человек. Соседи говорят, что они никогда не встречались с другими «жильцами».

По словам мэра коммуны, в данный момент ни один из иностранцев не проживает в этой квартире. Предположительно, все они находятся за границей. Лица с двойным гражданством имеют те же права и обязанности, что и местные. Молдаване исправно платят налоги, подают на получение детских пособий и так далее. Благодаря этой категории граждан, в мэрии появились новые рабочие места, повысились зарплаты, увеличилось количество избирательных участков.

По словам начальника отдела народонаселения в Яссах, румынское законодательство можно назвать довольно мягким. Если гражданин Республики Молдова обладает румынским гражданством, его заявления и просьбы должны быть удовлетворены.

По некоторым данным, по одному адресу в районе Галац законно проживают от двух до трёх тысяч человек. Подобная ситуация приводит к различным казусам. Например, специально для лиц с двойным гражданством был открыт новый избирательный участок. По словам одного из его членов, из общего числа в 1953 зарегистрированных жильцов, на выборы не явился ни один. Дополнительные участки были также открыты в Бухаресте.

Владелец квартиры утверждает, что может распоряжаться своей жилплощадью по своему усмотрению. В свою очередь, прокуратура Галац завела несколько дел о подделке заявлений.

Парламентом Румынии было внесено предложение о внесении изменений в некоторые нормативные акты, касающиеся места жительства, прописки и документов, удостоверяющих личность. Согласно инициативе, количество людей, проживающих по одному адресу, будет ограничено.