В Румынии в аварию попал автобус с молдаванами: есть погибший

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Серьёзная авария произошла в пятницу ночью близ коммуны Бунешти в Румынии. Микроавтобус, следовавший из Молдовы в город Клуж-Напока, съехал с дороги и врезался в бетонный столб.

Пассажиры микроавтобуса направлялись на работу в Германию, передаёт unica.md. В момент удара в салоне было 9 молдаван.

Врачи констатировали смерть водителя микроавтобуса: 30-летний мужчина из Ясс скончался от остановки сердца. Остальные пассажиры не пострадали.

Согласно предварительной информации, водитель мог уснуть за рулём. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.