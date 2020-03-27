В Румынии установлен новый антирекорд по количеству случаев инфицирования коронавирусом за сутки

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В Румынии коронавирусом заразились уже 1 292 человека. За последние 24 часа было подтверждено 263 новых случаев. Такое число было получено в Румынии впервые с начала пандемии.

Всего в Румынии было проведено 17 453 теста, из них 1 006 провели в частных лабораториях. В настоящее время в Румынии на институционализированном карантине находятся более 7 тысяч человек, ещё 124 320 человек находятся на карантине в домашних условиях, передаёт cotidianul.md.

Число скончавшихся от коронавируса в Румынии достигло 24, а вылечить удалось 115 пациентов.

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