В Румынии режим чрезвычайного положения продлят еще на месяц

0

Президент соседней страны Клаус Йоханнис подпишет в начале следующей недели новый указ о продлении режима ЧП в связи с коронавирусом еще на месяц. Об этом он объявил сегодня.

– Необходимо продлить чрезвычайное положение. В связи с этим я попросил правительство представить свои предложения, а в начале следующей недели подпишу новый указ о продлении чрезвычайного положения еще на 30 дней, – сказал он.

Чрезвычайное положение изначально было введено в Румынии 16 марта сроком на 30 дней. По последним данным, число инфицированных в соседней стране составляет 4 057 человек, 406 вылечились, 157 человек умерли. В общей сложности 23 849 румына находятся в карантине, 106463 человек – в домашней изоляции. Первый случай заражения новым коронавирусом был зарегистрирован в Румынии 26 февраля, пишет ТАСС.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.