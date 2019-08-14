В Румынии произошло серьёзное ДТП, в котором пострадали граждане Молдовы

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Страшное ДТП случилось сегодня в Румынии. Автомобиль, в котором находились наши соотечественники, столкнулся с другим транспортным средством. В результате аварии пострадали три человека.

По данным румынской прессы, в результате проведения предварительных исследований дорожная полиция установила, что водитель, который находился в праворульном автомобиле, не справился с управлением на опасном повороте у въезда в населённый пункт Драгомирешть. В результате этого автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в другое транспортное средство, зарегистрированное в РМ. В результате этого машина с гражданами Молдовы вылетела с трассы и угодила на обочину.

Автомобиль едва не рухнул в овраг, но его вовремя привязали кабелем экскаватора, который к месту ЧП направили местные власти. Кроме этого, к месту происшествия прибыли два пожарных расчёта, передаёт echipa.md.

Согласно полученным данным, изначально медицинская помощь понадобилась только водителю, который спровоцировал аварию. Однако после этого к врачу обратился и водитель из Молдовы, а также его несовершеннолетний пассажир.