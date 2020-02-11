В Румынии перевернулась фура с молдаванином за рулём (ВИДЕО)

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Гражданин Молдовы попал в аварию в Румынии. Фура, в которой мужчина перевозил семена подсолнечника, слетела в кювет и перевернулась.

Инцидент произошёл сегодня утром вблизи города Брэила. Видео с места происшествия снял очевидец, пишет echipa.md.

Предварительно, водитель большегрузного автомобиля заснул за рулём и опрокинулся. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, а также врачи, которые доставили пострадавшего с различными травмами в больницу.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.