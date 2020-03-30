В Румынии от коронавируса умерли 44 человека

0

В соседней стране был зарегистрирован ещё один случай смерти от COVID-19. Речь идёт о 74-летнем жителе уезда Сату-Маре. Это 44-ый случай смерти от коронавируса в Румынии.

Всего в Румынии подтверждено 1 815 случаев COVID-19. 44 человека скончались, а 206 выздоровели. Более 50 пациентов с коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии, передаёт publika.md.

Напомним, что по состоянию на утро 30 марта число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Молдове составляет 263. 148 из инфицированных – женщины. Два человека скончались, 13 вылечены и выписаны из медицинских учреждений.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.