В Румынии от коронавируса скончались уже 12 человек

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Первая смерть от коронавируса в Румынии была зарегистрирована 22 марта. Всего за три дня число погибших выросло до 12 человек.

Так, в воскресенье, 22 марта, власти Румынии объявили о 3 случаях смерти от COVID-19, в понедельник число жертв возросло до четырёх случаев, а во вторник болезнь унесла жизни ещё 5 человек, передаёт realitatea.md.

Последняя смерть была зарегистрирована вчера вечером. Речь идёт о 64-летней женщине из уезда Сучава. Она была госпитализирована в тяжёлом состоянии. Женщина страдала от хронических заболеваний, у неё также была большая история путешествий в период с 13 по 29 февраля.

Вчера вечером также от коронавируса скончался 74-летний житель уезда Яломица. Симптомы у него проявились 19 марта, а 22 марта он был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Пациент страдал от хронических болезней. Он скончался в больнице.

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