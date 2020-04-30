В Румынии насчитывается более 12 000 заболевших коронавирусом

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На сегодняшний день в Румынии было подтверждено 12 240 случаев заражения коронавирусом. 4 017 пациентов вылечились.

От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 695 человек. Всего в медицинских учреждениях Румынии находятся 12 053 пациента с коронавирусом. На домашней самоизоляции и под присмотром врачей остаются 22 229 человек, передаёт digi24.ro.

До сих пор в соседней стране было проведено 175 374 теста на COVID-19. А за последние сутки в Румынии выявили 262 новых случая заражения.

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