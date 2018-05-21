В Румынии ищут молдаванку, спровоцировавшую серьезное ДТП

Авария произошла вечером 9 мая, когда родители местной спортсменки ехали за ней в аэропорт Отопень на автомобиле марки BMW.

В какой-то момент этот автомобиль сзади ударил Mercedes с молдавскими регистрационными номерами. В нем находились две девушки, пишет observator.tv.

В результате сильного удара BMW перевернулся, врезался в столб и остановился на обочине дороги. Девушки же из Mercedes получили легкие травмы, самостоятельно вышли из машины, сняли с нее номера и скрылись с места ДТП.

Дочь пострадавших в аварии супругов шокирована произошедшим. По ее словам, виновница ДТП до сих пор не найдена, а машина ее родителей полностью уничтожена, и они сами были на волосок от смерти.