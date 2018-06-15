В Румынии арестован гражданин Молдовы, разыскиваемый властями сразу двух стран

В Румынии арестован гражданин Молдовы, разыскиваемый властями сразу двух стран

Сотрудники Пограничной полиции Румынии арестовали молдаванина, на чьё имя был выдан ордер на арест властями сразу двух стран – Румынии и Италии.

По данным ведомства, подозреваемый был задержан вчера, 14 июня, на КПП Албица, когда контроль проходили пассажиры рейсового автобуса, среди которых был и ныне задержанный. Известно, что 25-летний обладатель двойного гражданства? Молдовы и Румынии, предоставил стражам границы свои документы. Сотрудники Пограничной полиции обнаружили по базе данных, что мужчина находится в международном розыске с 12 апреля текущего года.

Позже выяснилось, что власти Италии объявили молодого человека в международный розыск за совершённую им кражу. Кроме этого, его разыскивали и правоохранительные органы Румынии за преступление, связанное с нарушением общественного порядка и безопасности.

Молодой человек был передан сотрудникам Службы криминальных расследований Васулуй для принятия необходимых мер.

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