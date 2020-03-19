В России зафиксирована первая смерть от коронавируса

0

В Москве скончалась 79-летняя женщина, у которой обнаружили коронавирусное заболевание, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Уточняется, что у умершей был ряд хронических заболеваний: сахарный диабет второго типа, артериальная гипертензия, состояние после стентирования коронарных артерий, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных сосудов, аорты, хроническая легочная гипертензия, мочекаменная и цереброваскулярная болезни, передаёт ria.ru.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.