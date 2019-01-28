В России задержан совершивший в Молдове преступление израильтянин

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В городе Минеральные Воды Ставропольского края суд на 40 суток арестовал гражданина Израиля, подозреваемого в совершении правонарушения на территории Республики Молдова в 2017 году.

Личность мужчины была установлена в аэропорту Минеральных Вод в ходе пограничного контроля на рейсе «Минеральные Воды – Тель-Авив». Сопоставление гражданина, находящего в базе данных и того, что прибыл на рейсе, показало, что это подозреваемый в совершении преступления в 2017 году в Молдове, пишет sm-news.ru.

Как сообщает пресс-служба ФСБ по Кабардино-Балкарской Республике, Минераловодский городской суд огласил приговор в отношении израильтянина, согласно которому он помещён в изолятор временного содержания в городе Пятигорск на 40 суток. В дальнейшем должна последовать экстрадиция мужчины на территорию страны-инициатора розыска.