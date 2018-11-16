В России задержан гражданин Молдовы, объявленный в федеральный розыск за кражу

Гражданина Молдовы задержали сотрудники Пограничной полиции Псковской области во время прохождения контроля.

В многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» Себежского района сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области выявили молдаванина, находящегося в федеральном розыске, пишет pln-pskov.ru.

Как сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, уроженец Молдовы прибыл в пункт пропуска, следуя на выезд из России. В ходе прохождения паспортного контроля выяснилось, что 24-летний молодой человек объявлен в розыск за совершение кражи.

После проведения всех необходимых мероприятий молдаванин был передан сотрудникам полиции для проведения дальнейших процессуальных действий. Подозреваемому грозит штраф в размере от 300 до 1000 условных единиц, неоплачиваемый труд в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишение свободы на срок до 4 лет.