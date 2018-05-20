В России задержали приднестровца, подозреваемого в изнасиловании студентки (ФОТО, ВИДЕО)

В России задержали приднестровца, подозреваемого в изнасиловании студентки (ФОТО, ВИДЕО)

Уроженец города Бендеры изнасиловал 16-летнюю студентку, а потом нанёс ей ножевое ранение.

Сотрудники уголовного розыска Выборгского района задержали 58-летнего жителя города Отрадное Ленинградской области по подозрению в изнасиловании подростка, передаёт 47news. Согласно материалам дела, 14 мая этого года в Петербурге на Выборгском шоссе была найдена студентка с признаками сексуального насилия и ножевым ранением. Момент, когда мужчина стал домогаться и открыто приставать к молодой девушке, попал на видеокамеру.

Подозреваемым в совершении насилия стал ранее судимый в Приднестровье за преступления сексуального характера уроженец Бендер. Мужчина освободился в 2013 году и после этого переехал в Россию. Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера. Полиция не исключает причастность мужчины к подобным преступлениям, совершённым в области ранее.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md