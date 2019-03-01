В России задержали молдаванина, зарезавшего товарища ножом

В России задержали молдаванина, зарезавшего товарища ножом

23-летний гражданин Молдовы зарезал ножом 29-летнего товарища. Погибший погиб на месте.

Накануне, 28 февраля, в Колпинском районе Петербурга ссора двух мужчин закончилась убийством. Расправа произошла в посёлке Металлострой.

Согласно полученной информации, 23-летний гражданин Молдовы во время внезапно возникшей ссоры убил ножом мужчину 1990 года рождения. Как рассказал источник в правоохранительных органах, преступника задержала опергруппа ОУР на месте происшествия, пишет nevnov.ru.

В отношении гражданина Молдовы возбудили уголовное дело.

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