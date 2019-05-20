В России задержали молдаванина за убийство 23-летней давности

В России задержали молдаванина за убийство 23-летней давности

Все это время мужчина находился в федеральном розыске. 

Полиция задержала в Орловской области уроженца Молдовы, который в 1996 году убил жителя Ноябрьска и скрывался от правосудия. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО).

Тело мужчины было найдено в его квартире в Ноябрьске в сентябре 1996 года. Следователи установили подозреваемого и возбудили уголовное дело, но преступник скрылся.

Его удалось задержать только сейчас. 54-летнего уроженца Молдовы нашли в Орловской области. Во время обыска у него нашли ряд улик, и мужчина признался в убийстве, пишет orelgrad.ru.

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