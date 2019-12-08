В России задержали молдаванина, разыскиваемого за извлечение выгоды из влияния

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Гражданина Молдовы с просроченной регистрацией задержали во Всеволожском районе Ленинградской области. Проверка документов показала, что уголовный розыск Молдовы полгода ищет мужчину за извлечение выгоды из влияния.

Как стало известно, вечером 5 декабря полицейские остановили 34-летнего гражданина Молдовы. У него проверили документы и установили, что гость уже полторы недели как живет в России с просроченной регистрацией, передаёт 47news.ru.

Позже выяснилось, что в конце июня власти Молдовы объявили мужчину в федеральный розыск. Ему предъявлено обвинение по факту извлечения выгоды из влияния. Санкции статьи предусматривают штрафы от 4 до 6 тысяч долларов или лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Отметим, согласно процессуальным нормам, молдаванина должны доставить в прокуратуру, после чего будет решаться вопрос об экстрадиции.