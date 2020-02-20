В России задержали молдаванина, которого разыскивала итальянская полиция (ВИДЕО)

В России задержали молдаванина, которого разыскивала итальянская полиция (ВИДЕО)

Сотрудники Интерпола задержали в Екатеринбурге гражданина Молдовы. Он находился в международном розыске по подозрению в вымогательстве, совершённом на территории Италии.

Мужчина 1976 года рождения был задержан за предполагаемое участие в организованной преступной группе и вымогательстве с применением оружия, пишет obltv.ru. По предварительной информации, подозреваемый под угрозой насилия вымогал с водителей грузовых автомобилей и пассажирских автобусов деньги за парковку в Вероне и Виченце.

В настоящее время гражданин Молдовы арестован на один месяц. Также его будут проверять на причастность к более чем 30 аналогичным преступлениям в Италии.

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