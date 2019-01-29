В России уроженка Молдовы прописала в своей квартире 14 соотечественников и была поймана на взятке

0

Уроженка Республики Молдова, проживающая в Калужской области, подозревается в даче взятки калужскому полицейскому, которая последовала после фиктивной регистрации 14 граждан Молдовы.

Согласно полученной информации, 54-летняя уроженка Молдовы поставила на учёт в своей квартире в городе Балабаново Калужской области 14 своих соотечественников. Участковый полицейский взялся за это дело. Но накануне женщина попыталась вручить сотруднику полиции взятку, чтобы тот прекратил проверку.

О поступившем предложении полицейский уведомил свое руководство, и за всем происходящим наблюдали оперативники. Они сразу и задержали гражданку после того, как она вручила сотруднику полиции в его машине деньги в отечественной и иностранной валюте на сумму 47 тысяч рублей.

Пока следователи собирают доказательства, женщина будет находиться под подпиской о невыезде.