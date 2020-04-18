В России продлили срок временного пребывания иностранных граждан

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Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.

Решение касается и граждан Молдовы, находящихся на территории Российской Федерации.

– Приостановить на период с 15 марта по 15 июня 2020 года включительно течение: сроков временного пребывания, временного или постоянного проживания иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, сроков, на которые иностранные граждане и лица без гражданства поставлены на учет по месту пребывания или зарегистрированы по месту жительства, в случае если такие сроки истекают в указанный период, – говорится в сообщении, передаёт ria.ru.

Напомним, вчера Госдума приняла во втором и сразу в третьем чтениях законопроект, который позволит иностранцам не отказываться от своего гражданства при вступлении в гражданство РФ. Нововведение коснется и граждан нашей страны. Теперь жителям Молдовы будет проще получить российский паспорт.

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