В России организовали онлайн флешмоб в помощь жителю Бельц, ставшему жертвой ограбления (ФОТО)

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54-летний житель Бельц оказался жертвой ограбления в Москве. У него украли деньги и документы. Интернет-пользователи социальной сети ВКонтакте мобилизовались, чтобы помочь ему вернуться на родину.

С мая 2018 года мужчина проживал на улице, у него не было возможности снять жильё или хотя бы вернуться домой, пишет unimedia.md. Недавно мужчину избили, и он оказался в больнице. Пользователи интернета опубликовали пост, в котором рассказали историю нашего соотечественника и попросили ему помочь найти родных.

– Друзья, прошу внимания. Чеботарь Лазарь Фёдорович приехал в Москву на заработки и его ограбили… Пожалуйста, сделайте репост. Давайте поможем ему вернуться домой, – говорится в сообщении.