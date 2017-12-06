В России молдаванина схватили с 33 «женскими антидепрессантами»

Мужчина попытался вывезти из Российской Федерации товар, не задекларировав его.

Инцидент произошел на Брянской таможне. Молдаванин, находясь за рулем автомобиля Volkswagen Crafter, намеревался в багажнике вывезти 33 меховых изделия: полушубки, дублёнки, жилетки различных размеров.

Задумке соотечественника, однако не удалось осуществиться. Российские таможенники обнаружили вещи и потребовали объяснений. Мужчина заявил, что был не в курсе того, что товар необходимо задекларировать, сообщает gorodbryansk.info.

Гражданину Молдовы грозит административный штраф в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров — предметов правонарушения, с их конфискацией или без таковой.