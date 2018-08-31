В России “КрАЗ” с молдаванином за рулем столкнулся с Ford: пострадал ребенок

Авария произошла в поселке Ефимовский Бокситогорского района Ленобласти накануне, 30 августа.

Автомобиль Ford Focus под управлением 41-летней женщины не уступил дорогу и совершил боковое столкновение с грузовиком “КрАЗ”. В момент аварии легковушка выезжала с дачного участка. По информации правоохранительных органов, ДТП случилось из-за невнимательности автоледи-дачницы, пишет 47news.ru.

В результате ДТП ушибы получила 10-летняя ученица 4 класса, сидевшая на заднем сидении. Её мать, находившаяся за рулём, была госпитализирована с травмой головы и переломом руки.

О пострадавшей известно, что она работает финансовым менеджером. Водитель грузовика родом из Молдовы.

Обстоятельства происшествия уточняются.