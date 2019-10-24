В ряде социальных учреждений инспекторы НАБПП обнаружили продукты питания плохого качества

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Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов выявило ряд нарушений в обеспечении социальных учреждений продуктами питания, в частности, замороженной рыбой. Они были рассмотрены в четверг, 24 октября, на заседании, организованном НАБПП с участием представителей ответственных за процесс властей, а также экономических агентов-импортеров.

В результате проверок Агентства были выявлены нарушения, как со стороны поставщиков, так и со стороны администраторов учреждений или лиц, ответственных за прием продуктов питания, которые впоследствии использовались в пище. По мнению специалистов НАБПП, в основном эти нарушения связаны с доставкой продуктов питания без документов об их происхождении, с неполной этикеткой, с изменениями органолептических показателей (цвет, запах), а также количеством воды в продукте, превышающей допустимую норму, наличием продуктов с истекшим сроком годности и наличием пораженной паразитами замороженной рыбы, передаёт moldpres.md.

– В общей сложности, в результате 633 проверок, проведенных 11-22 октября, инспекторы территориальных подразделений по безопасности пищевых продуктов обнаружили более 250 килограммов рыбы и около 150 других несоответствующих продуктов, более ста яиц с истекшим сроком годности. В результате были применены необходимые меры, в соответствии с законодательством, однако это не означает, что проблема продуктов плохого качества исчезла, – проинформировало руководство Национального агентства по безопасности пищевых продуктов.

Стоит отметить, что НАБПП активизировало проверки в государственных учреждениях после того, как в начале текущего месяца выяснилось, что в последний период в Молдову было ввезено 73 партии рыбы плохого качества. Несмотря на то, что продукты должны были быть уничтожены, они попали на рынки нашей страны, и даже были поставлены в школы, больницы и пенитенциарные учреждения.

По мнению врачей-эпидемиологов, некоторые рыбные гельминты могут представлять реальную опасность для здоровья, а в некоторых случаях даже для жизни человека. Они могут содержаться в речной и морской рыбе. Особенно опасны нематоды семейства Анисакиды. Чтобы не попасть в неприятные ситуации, специалисты предлагают несколько рекомендаций, которые необходимо соблюдать: не пробовать сырую рыбу во время приготовления, подвергать рыбу термической обработке не менее 30 минут, перед приготовлением крупную рыбу разделить на мелкие кусочки, рыбу необходимо мариновать в соли от пяти дней до двух недель, в зависимости от концентрации соляного раствора.