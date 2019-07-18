В ряде районов Бендер несколько недель не будет горячей воды

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На некоторых улицах Бендер будет прекращена подача горячего водоснабжения. Это связано с подготовкой к осенне-зимнему периоду и проведением плановых ремонтных работ оборудования и тепловых сетей.

Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, до 21 августа горячей воды не будет по улицам Кирова (94б), Первомайской (5, 7), Пушкина (68, 91, 91а) и Горького (4, 10).

С 15 июля по 4 августа водоснабжение будет прекращено в микрорайоне Шёлковом. Речь идёт об улицах Крупской (1а), Луначарского (1, 3, 5, 9), 40 лет ВЛКСМ (2, 3, 4, 5), Красноармейской (7, 9), Индустриальной (91, 95, 97а, 99, 101а, 103, 103а, 105, 105в, 105б, 107, 109, 113, 121, 123), Е. Букова (34, 36, 38, 40, 42), Тимирязева (24, 26, 26а, 28, 30, 36), 8 Марта (6, 8, 10, 12), Текстильщиков (4, 8а), 3-м Индустриальном переулке (2, 4).

С 22 июля по 4 августа горячую воду отключат по улицам Суворова (40, 59), Ленина (20, 22, 26, 28, 30), Шестакова (40), Калинина (40).