В ряде домов в Бендерах до 21 августа отключат горячую воду

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В связи с подготовкой к осенне-зимнему периоду и проведением плановых ремонтных работ оборудования и тепловых сетей будет прекращена подача горячего водоснабжения жителям Бендер.

В период по 21.08.2019, пишет novostipmr.com, горячей воды не будет по следующим адресам:

– ул. Кирова, д. 94б,

– ул. Первомайская, д. 5, 7,

– ул. Пушкина, д. 68, 91, 91а,

– ул. Горького, д. 4, 10.

А в период с 15.07.2019 по 04.08.2019 воды не будет по следующим адресам микрорайона Шелковый:

– ул. Крупской, д. 1а,

– ул. Луначарского, д. 1, 3, 5, 9,

– ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 2, 3, 4, 5,

– ул. Красноармейская, д. 7, 9,

– ул. Индустриальная, д. 91, 95, 97а, 99, 101а, 103, 103а, 105, 105в, 105б, 107, 109, 113, 121, 123,

– ул. Е. Букова, д. 34, 36, 38, 40, 42,

– ул. Тимирязева, д. 24, 26, 26а, 28, 30, 36,

– ул. 8 Марта, д. 6, 8, 10, 12,

– 3-й Индустриальный переулок, д. 2, 4,

– ул. Текстильщиков, д. 4, 8.