В ряде домов на Телецентре в среду не будет воды

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Потребители, проживающие в домах № 106, 106/4, 106А и В на столичной улице Гренобля, останутся без воды в среду, 26 июня. Отключения запланированы также на улице Друмул Скиноасей, 1, включая номера с дробью.

По информации АО „Apă-Canal Chişinău”, подача воды будет приостановлена с 09.00 до 19.00, когда будут проводиться плановые работы. По их окончании водоснабжение возобновится в соответствии с плановыми параметрами, пишет ipn.md.

Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в Центральную диспетчерскую службу по номерам 022-25-66-66 или 022-85-77-77.