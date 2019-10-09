В результате жуткого ДТП в Теленештах в больнице находятся 19 человек

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Этим утром в службу 112 поступил запрос об оказании экстренной медицинской помощи людям, пострадавшим в результате ДТП на трассе М-5 в Теленештском районе. К месту происшествия прибыли 7 служб скорой помощи из Кошкодень, Сынжерей, Бельц, Теленешт и Сэрэтень Векь.

Скорая медицинская помощь была оказана на месте 19 пострадавшим. 7 человек были доставлены в Сынжерейскую районную больницу, а 12 человек – в Теленештскую районную больницу. К счастью, в результате случившегося погибших не оказалось.

Напомним, этим утром несколько человек попали в больницу после того, как микроавтобус, в котором они находились, столкнулся с другим авто. Авария произошла недалеко от села Кучоая Ноуэ Теленештского района.