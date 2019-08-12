В результате жуткого ДТП в Пересечино погиб человек (ВИДЕО)

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Серьёзная авария произошла вчера вечером в селе Пересечино Оргеевского района. В результате один человек погиб.



По словам очевидцев, автомобиль ВАЗ столкнулся с BMW, за рулём которого находился 31-летний водитель. 64-летний водитель ВАЗа погиб на месте, пишет protv.md.

На место происшествия прибыли спасатели, которым пришлось эвакуировать пострадавших из машин. Из-за аварии на трассе образовались большие пробки.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.