В результате жуткого ДТП в Новых Аненах скончалась молодая женщина (ФОТО)

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27-летняя женщина скончалась минувшей ночью в результате страшного ДТП, которое произошло в Новых Аненах. Она находилась в качестве пассажира в автомобиле марки BMW, который ехал по правилам. В них врезалась машина марки Suzuki, выехавшая на встречную полосу.

Инцидент произошёл вчера на трассе Мерены – Максимовка, недалеко от озера. По данным местной полиции, в автомобиле Suzuki находился 40-летний водитель и 21-летний пассажир, житель села Мерены. Машина направлялась в сторону села Мерены из Максимовки. Водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с BMW, который ехал по правилам. По словам полицейских, от пассажира и водителя Suzuki исходил резкий запах алкоголя.

В результате столкновения 27-летняя женщина скончалась на месте, а 22-летний водитель BMW был доставлен в столичную Больницу скорой медицинской помощи с травмами различной степени тяжести. Пассажир и водитель Suzuki также были госпитализированы, передаёт tv8.md.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело, в рамках которого будут установлены все обстоятельства дорожного происшествия.