В результате жуткого ДТП в Бачой погиб полицейский

В результате жуткого ДТП в Бачой погиб полицейский

Серьёзная авария, в результате которой скончался сотрудник МВД, произошла вчера вечером в коммуне Бачой.

Прибывшие на место происшествия оперативники установили, что за рулём автомобиля марки Toyota Auris находился 38-летний полицейский. Он не справился с управлением, в результате чего машина врезалась в дорожный знак. После этого машину отбросило в другой автомобиль марки Opel, сообщает пресс-служба ГИП.

В результате полученных травм сотрудник МВД скончался на месте. Все обстоятельства дорожного инцидента устанавливаются.

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