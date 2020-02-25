В результате жуткого ДТП в Бачой погиб полицейский

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Серьёзная авария, в результате которой скончался сотрудник МВД, произошла вчера вечером в коммуне Бачой.

Прибывшие на место происшествия оперативники установили, что за рулём автомобиля марки Toyota Auris находился 38-летний полицейский. Он не справился с управлением, в результате чего машина врезалась в дорожный знак. После этого машину отбросило в другой автомобиль марки Opel, сообщает пресс-служба ГИП.

В результате полученных травм сотрудник МВД скончался на месте. Все обстоятельства дорожного инцидента устанавливаются.