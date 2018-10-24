В результате внезапных проверок на одной из конечных остановок с маршрута были сняты 4 автобуса (ВИДЕО)

Сотрудники Отдела по надзору за транспортом и дорожным движением в рамках Управления полиции муниципия Кишинёв провели проверки на конечной остановке маршруток №151 в коммуне Тохатин и селе Келтуитор.

Как сообщает пресс-служба ведомства, правоохранители оценили техническое состояние 15 транспортных средств, выполняющих маршрутные рейсы. Цель мероприятий – обязать водителей и администраторов маршрутов соблюдать правила эксплуатации транспортных средств. В результате проверок сотрудники полиции выявили следующие нарушения: технические неисправности в тормозной системе или механизме рулевого управления, приборов освещения или сигнализации, а также эксплуатация переоборудованных транспортных средств без соответствующего разрешения.

В результате этого было составлено 9 протоколов с наложением штрафов в размере от 450 до 750 леев и с начислением 3 штрафных пунктов, а один микроавтобус остался без регистрационных номеров. Кроме этого, четыре транспортные единицы сняты с маршрута до тех пор, пока не будут устранены все технические неполадки.