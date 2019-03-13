В результате проверок машин служб такси три автомобиля были лишены номерных знаков (ВИДЕО)

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Сотрудники Отдела по надзору за транспортом и дорожным движением в рамках Управления полиции муниципия Кишинёв провели проверки на конечных остановках машин служб такси.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, правоохранители оценили техническое состояние 35 транспортных средств, выполняющих рейсы. Цель мероприятий – обязать водителей и администраторов маршрутов соблюдать правила эксплуатации транспортных средств. В результате проверок сотрудники полиции выявили следующие нарушения: трещины на ветровом стекле, дефекты в системе освещения, отсутствие необходимого оборудования, регистрационные номера не соответствуют стандартам, незаконное повторное использование газа.

После проверок полицией было составлено 6 протоколов с наложением штрафов в размере от 300 до 900 леев и с начислением 2 штрафных пунктов. Кроме этого, механик компании был оштрафован на 3 000 леев за допуск к дорожному движению транспортных средств, техническое состояние которых не соответствует нормам. А три транспортные единицы были лишены регистрационных номеров – им запрещено выезжать в город до тех пор, пока не будут устранены все технические неполадки.