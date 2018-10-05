В результате внезапной проверки на автовокзале с маршрута сняли три автобуса (ВИДЕО)

Сотрудники Отдела по надзору за транспортом и дорожным движением в рамках Управления полиции муниципия Кишинёв провели рейд на северном автовокзале и оценили техническое состояние 30 транспортных средств, выполняющих маршрутные рейсы.

Как сообщает пресс-служба ведомства, цель мероприятий – обязать водителей и администраторов маршрутов соблюдать правила эксплуатации транспортных средств. В результате проверок сотрудники полиции выявили следующие нарушения: технические неисправности в тормозной системе или механизме рулевого управления, приборов освещения или сигнализации, а также отсутствие отчета технического осмотра транспортных средств.

В результате этого было составлено 11 протоколов с наложением штрафов в размере от 450 до 750 леев и с начислением 3 штрафных пунктов, а три транспортные единицы остались без регистрационных номеров. Они сняты с маршрута до тех пор, пока администраторы не выполнят все рекомендации по устранению технических несоответствий.