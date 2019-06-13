В результате в Сынжерейском районе пострадал водитель повозки

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53-летний мужчина, который управлял повозкой, был доставлен в больницу после того, как в телегу врезался автомобиль марки Renault.

Согласно полученной информации, ДТП произошло вчера, 12 июля, в селе Биличены Векь Сынжерейского района. По данным полиции, 22-летний водитель Renault врезался в повозку, которая хаотично ехала по дороге. Водитель телеги находился в состоянии алкогольного опьянения, передаёт protv.md.

В результате происшествия пострадал водитель телеги. Он был доставлен в больницу. Органы правопорядка выясняют все обстоятельства ДТП.