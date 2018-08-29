В результате страшной аварии в Комрате скончался 18-летний юноша, ещё один попал в реанимацию

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на 29 августа в Комрате.

В результате аварии погиб 18-летний юноша, который находился за рулём автомобиля. Его ровесник, который тоже находился в машине, был доставлен в реанимацию комратской районной больницы.

По словам офицера пресс-службы управления полиции Гагаузии Снежаны Тукан, инцидент произошел около 4 часов утра на круговом движении возле автостанции, пишет gagauzinfo.md. Двигаясь на своем автомобиле по улице Ленина, 18-летний водитель превысил максимально допустимую скорость движения и не справился с управлением. Машина перевернулась и вылетела в раскопанное дорожное полотно на кругу.

Как отметила директор районной больницы Елена Новак, оба участника ДТП – 18-летние жители Комрата. Водитель погиб, а пассажир автомобиля выжил и находится в больнице в шоковом состоянии. В настоящее время доктора проводят обследования пострадавшего.