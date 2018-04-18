В результате столкновения маршрутки и легковушки пострадали две женщины (ВИДЕО)

Одна из них получила черепно-мозговую травму, а вторая – травмы лицевого скелета. Обе находились в салоне маршрутки.

Ранее мы сообщали, что в столичном секторе Ботаника на пересечении бульвара Дачии и улицы Роз маршрутный автобус №112 столкнулся “лоб в лоб” с легковушкой марки Volkswagen. Согласно предварительным выводам полиции, виновником аварии является водитель маршрутки, так как он не уступил дорогу автомобилю, передаёт protv.md.

Напомним, что инцидент произошёл сегодня ранним утром. Водитель маршрутки пытался избежать столкновения и свернул в сторону, но попытка не увенчалась успехом. На место аварии прибыла полиция и бригада скорой помощи. На данный момент органы правопорядка расследуют все обстоятельства случившегося. Виновный в аварии будет наказан в соответствии с действующим законодательством.

Видео: Facebook/ Alexei Sarcov