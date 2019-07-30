В результате серьёзной аварии в Страшенах водитель оказался заблокированным в покорёженном микроавтобусе

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ДТП произошло вчера, 29 июля, вблизи муниципия Страшены.

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, на дороге столкнулись два микроавтобуса Ford Tranzit и Volkswagen Transporter. В результате аварии 42-летний водитель автомобиля марки Ford Tranzit оказался заблокированным. Прибыв на место происшествия, спасатели вытащили потерпевшего в кратчайшие сроки. Мужчина получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в районную больницу.

Правоохранительным органам предстоит выяснить все обстоятельства и причину дорожно-транспортного происшествия.