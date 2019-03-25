В результате серьёзной аварии в Страшенах были госпитализированы 6 человек (ВИДЕО)

В результате серьёзной аварии в Страшенах были госпитализированы 6 человек (ВИДЕО)

В Страшенском районе произошло серьёзное ДТП, в результате которого 6 человек были доставлены в больницу.

Момент аварии попал на видеорегистратор другого участника дорожного движения. Согласно полученной информации, столкнулись два автомобиля – BYD и Volkswagen. Судя по кадрам, водитель Volkswagen хотел свернуть влево и выехать на второстепенную дорогу, а в этот момент водитель BYD совершал обгон, пишет unimedia.md.

По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Страшен Кристины Викол, после аварии в больницу были доставлены 32-летний мужчина и его 31-летняя супруга. Они находились в автомобиле BYD. В Volkswagen находились 22-летний молодой человек, женщина и двое несовершеннолетних, которые также были госпитализированы.

Органы правопорядка выясняют все обстоятельства аварии.

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