В результате серьёзного ДТП в Каменке был госпитализирован мотоциклист (ФОТО)

В результате серьёзного ДТП в Каменке был госпитализирован мотоциклист (ФОТО)

Авария произошла вблизи автовокзала. 28-летний житель Каменки на мотоцикле Kawasaki, совершая обгон, не справился с управлением и наехал на каменный бордюр.

После удара транспортное средство опрокинулось и по инерции продолжило скольжение по полосе встречного движения. В результате произошло столкновение с автомобилем Renault, за рулём которого находился 47-летний горожанин, сообщает mvdpmr.org.

С места ДТП мотоциклист был госпитализирован в хирургическое отделение центральной районной больницы с травмой головы. Транспортные средства получили механические повреждения и помещены на штрафстоянку.

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