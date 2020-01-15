В результате серьёзного ДТП в центре столицы пострадала женщина (ФОТО)

В результате серьёзного ДТП в центре столицы пострадала женщина (ФОТО)

Авария произошла сегодня утром на пересечении улиц Армянская и Михай Когылничану в столичном секторе Центр. В результате дорожного инцидента пострадала женщина.

По словам пресс-секретаря столичной полиции Натальи Стати, участниками ДТП стали два автомобиля: BMW, за рулём которого находился 22-летний мужчина, и Hyundai, управляемый 38-летним водителем. В результате столкновения пострадала 42-летняя пассажирка Hyundai. Она была доставлена в больницу с различными травмами, передаёт deschide.md.

Судя по фотографиям, опубликованным в социальных сетях, оба автомобиля получили серьёзные технические повреждения. Органы правопорядка выясняют все обстоятельства аварии.

Фото: Город без маршруток

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