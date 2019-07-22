В результате проведенных этим утром обысков задержаны два человека

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Два человека были задержаны по подозрению в коррупции в результате обысков, проведенных сегодня в нескольких столичных Управлениях образования, молодежи и спорта. Это инженер-сметчик Управления образования, молодежи и спорта сектора Рышкановка и представитель одного из экономических агентов. Оба подозреваются в коррупции, пишет moldpres.md.

Как отмечает источник со ссылкой на Национальный антикоррупционный центр, инженер предложил бывшей главе учреждения заключить контракт на оказание услуг с экономическим агентом, а в качестве благодарности должен был получить комиссию в размере 20% от суммы контракта. В ходе расследования были выявлены и другие подобные случаи, а НАЦ возбудил еще два уголовных дела по обвинению в коррупции.

Стоит отметить, что сегодня офицеры Центра провели обыски в Управлениях ОМС Ботаники, Рышкановки, Буюкан и Центра, а также в офисах нескольких экономических агентов из столицы.