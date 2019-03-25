В результате пожара в Бендерах пострадала пенсионерка (ФОТО)

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ЧП произошло около двух часов ночи в квартире, расположенной на первом этаже дома по улице Тимирязева. Женщина 70 лет смотрела телевизор, когда увидела дым, который распространялся из кухни. Пенсионерка стала звать на помощь. Соседи позвонили пожарным.

Как оказалось, на кухне загорелся подвесной шкаф, в который была вмонтирована вытяжка. К моменту приезда сотрудников Бендерского СВПЧ-2 в помещении от высокой температуры лопнул газовый шланг, подведённый к счётчику, что способствовало распространению пламени. Отключив подачу газа, огнеборцы в течение 20 минут ликвидировали пожар.

Скорая медицинская помощь госпитализировала хозяйку квартиры в Бендерскую городскую больницу с диагнозом «отравление продуктами горения». На данный момент жизни пожилой женщины ничто не угрожает, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Причиной возгорания площадью 4 кв. м стала неисправность электропроводки вытяжки, которая была подключена к сети. Огнём уничтожены окно и шкаф, повреждена кухонная мебель, в квартире закопчены стены и потолок. Материальный ущерб устанавливается. Проводится разбирательство.