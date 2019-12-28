Пожар в подвале жилого дома на Рышкановке: спасатели нашли труп мужчины

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После того, как пожар был потушен, спасатели обнаружили труп мужчины. Его личность ещё не установлена.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, трагедия произошла вчера, 27 декабря, в столичном секторе Рышкановка. Звонок был получен в 17.12. На место происшествия прибыли два пожарных расчета. Специалист установили, что источник дыма находится в подвале жилого дома.

Во время спасательной операции в помещении был найден труп мужчины, личность которого предстоит установить. В результате пожара сгорел мусор в подвале, который находился на площади 5 квадратных метров.

Пожарным удалось быстро ликвидировать возгорание. Специалисты выясняют причину и обстоятельства инцидента.