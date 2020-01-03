В результате пятидневной пьянки скончался житель Страшен, а его приятель пытался свести счёты с жизнью

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Четверо приятелей отмечали зимние праздники в Страшенах. Они употребляли спиртные напитки в течение пяти дней. После этого один из них скончался, а другой, проснувшись и узнав, что его товарищ умер, схватил нож и перерезал себе горло.

Полицию вызвали в ночь на 2 января в село Зубрешть. Правоохранители установили, что четверо мужчин в возрасте от 31 до 43 лет, которые являются родственниками, употребляли спиртные напитки в период с 27 декабря до 1 января. В последний вечер они уснули в доме, где отмечали праздники. Проснувшись, один из них заметил, что его приятель лежит на полу. Увидев, что он не подаёт признаков жизни, мужчина вызвал полицию и скорую помощь.

Третий мужчина, проснувшись и узнав, что его родственник умер, схватил нож и перерезал себе горло. В тот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения, передаёт unimedia.info. Прибывшие на место происшествия врачи установили, что мужчина, которого нашли без сознания, мёртв. Они оказали медицинскую помощь молодому человеку, нанесшему себе увечья. Сейчас его жизнь находится вне опасности.

По данным судмедэксперта, предварительная причина смерти 31-летнего мужчины – сердечный приступ, к которому привело чрезмерное употребление спиртных напитков. Родственники погибшего подтвердили, что у мужчины ранее были проблемы с сердцем. Примечательно, что семьи мужчин не относились к категории социально уязвимых.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.