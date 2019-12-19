В результате “пьяного” ДТП в Сынжерей госпитализирован водитель

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Молодой человек был доставлен в больницу после того, как автомобиль, которым он управлял, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вылетел с трассы и наехал на булыжник. Авария произошла вчера вечером вблизи села Елизавета Сынжерейского района.

По данным местной полиции, речь идёт о 22-летнем молодом человеке. Он, будучи в нетрезвом состоянии, ехал на высокой скорости на автомобиле марки Ford Mondeo. Водитель не справился с управлением, в результате чего машина вылетела с трассы и врезалась в булыжник, передаёт deschide.md.

В результате столкновения автомобиль получил серьёзные технические повреждения, а водитель был доставлен в больницу Бельц с различными травмами. Алкотест показал, что в выдыхаемом им воздухе содержалось 0,54 мг/л алкоголя.

Органы правопорядка возбудили по данному факту уголовное дело. Водителю грозит лишение прав.