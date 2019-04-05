В результате обжалования приговора водитель, сбивший насмерть велосипедиста, получил почти 6 лет тюрьмы

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После того, как прокуроры обжаловали приговор первой инстанции, водитель, который летом 2016 года сбил насмерть велосипедиста, будучи в нетрезвом состоянии, и покинул место ДТП, был приговорён к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы с лишением водительских прав на 5 лет.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры РМ, трагедия произошла в июле 2016 года на одной из улиц в центре города Каушаны, когда осужденный, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ехал за рулём своего авто. Водитель вышел на опасный обгон, в результате чего сбил 61-летнего велосипедиста, который ехал по встречной полосе.

Сразу после аварии водитель покинул место ДТП и отправился к родственникам в село Киркаешты, где его спустя короткое время задержали. В результате проверки выяснилось, что в выдыхаемом воздухе водителя содержалось 0,72 мг/л алкоголя. Затем, чтобы избежать наказания, мужчина заявил, что не он находился за рулём машины, а его несовершеннолетний брат. Для того, чтобы версия казалась более правдоподобной, он подговорил своего брата подтвердить её.

Тем не менее в результате проверки всех версий были установлены обстоятельства аварии, а подозреваемый – осужден. Летом прошлого года суд первой инстанции приговорил водителя к 4 годам и 3 месяцам лишения свободы. Не согласившись с приговором, прокуроры обжаловали его, потребовав более сурового наказания.