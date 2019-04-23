В результате обысков на Северном автовокзале были задержаны три человека

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Антикоррупционная прокуратура совместно с сотрудниками Службы внутренней безопасности и антикоррупции МВД провели сегодня обыски в здании Северного автовокзала, а также в домах некоторых сотрудников учреждения. В результате операции были задержаны три человека.

Как сообщает пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры, обыски проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту взяточничества. Согласно материалам дела, начиная с 2016 года, руководители смен, кассиры, контролёры билетов и кассиры Северного автовокзала, действуя в целях собственной выгоды и по соглашению с другими, неустановленными пока лицами, организовали схему вымогательства денежных средств от перевозчиков. Они ежемесячно вымогательством получали в среднем 45 тысяч леев, оперируя тем, что смогут создать препятствия в деятельности перевозчиков.

В результате обысков три человека были задержаны на 72 часа. Речь идёт о двух начальниках смены, а также контролёре билетов. Если вина подозреваемых будет доказана, то им грозит штраф в размере от 2 350 до 4 350 условных единиц или лишение свободы на срок от 2 до 7 лет, в обоих случаях с лишением права занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность на срок от 5 до 7 лет.